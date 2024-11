Gustavo Costas: Racing se tiene que acostumbrar a llegar a finales y ganarlas

El argentino Gustavo Costas, técnico de Racing, valoró la conquista de la Copa Sudamericana tras vencer a Cruzeiro en Asunción y remarcó que el equipo tiene que "acostumbrarse" a ganar títulos.

"Hay que cuidar a Racing, es lo más importante. Y lo que más queremos es llevar a Racing allá arriba y dimos un paso importante. No tenemos que volver a tardar treinta años para volver a llegar a otra final y ganarla. Racing se tiene que acostumbrar a llegar a finales y ganarlas", expresó.

También tuvo una divertida respuesta al ser consultado sobre conclusiones del partido: "¿Análisis, me estás jodiendo?, ¿En serio?, Dejame de joder, hoy no puedo hacer un análisis. Ganamos. Había que ganar como sea, se ganó y lo merecimos".

Aprovechó la ocasión para recordar principalmente a los periodistas que criticaron el plantel a lo largo del año: "Este grupo se lo merece todos porque recibimos doscientos mil palazos y no nos tenemos que olvidar cómo los trataron a todos y la falta de respeto que tuvieron contra ellos y hoy están aplaudiéndolos y festejando".

"Lo más importante es Racing y hay que cuidarlo. Algunos, lamentablemente, no lo cuidan para nada. Tenemos mucha gente, la que vino hoy, la que estuvo en el Cilindro, la que se quedó afuera hoy", comentó.

Por último, tuvo palabras de elogio para la hinchada de la "academia: "Si no sufrimos, no somos Racing, tenemos que sufrir, lamentablemente. Este grupo y la gente se lo merecen".

"Lo que hizo la gente a Racing desde que llegamos a la final es impresionante. No somos 'millonarios', no somos 'la mitad más uno' y no tenemos doscientas copas, pero somos distintos a todos y hoy lo demostramos de nuevo acá en Paraguay", concluyó.