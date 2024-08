Hinchas tuvieron serias dificultades para entrar al Nacional en duelo de Palestino por la Sudamericana

Cientos de hinchas este miércoles tuvieron dificultades para ingresar al Estadio Nacional para el duelo de Palestino e Independiente de Medellín en la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2024.

Según informamos en Cooperativa Deportes, la Tribuna Andes del recinto se llenó completamente, debido al económico valor de las entradas ($5.000 pesos), pero muchos fanáticos se quedaron afuera del estadio porque ya no quedaba espacio en ese sector, pese a tener sus tickets en mano.

Sin embargo, cuando terminó el primer tiempo, abrieron otro sector del estadio y los hinchas restantes ingresaron a la Galería Sur del Nacional para poder ver el partido.

Very decent crowd in here tonight in Estadio Nacional, big queues outside to get in and they had to open up another section. This section of the stadium was empty 20mins in, now more than half full as is the stadium. Biggest crowd Palestino have had for decades I'd imagine. pic.twitter.com/NqUIa80mSl