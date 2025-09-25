Independiente del Valle de Matías Fernández avanzó a semifinales de Sudamericana

Independiente del Valle, con el chileno Matías Fernández Cordero en cancha todo el partido, clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana, al imponerse a Once Caldas por 5-4 en penales luego de haber emparejado el global con un triunfo de 2-0 como visitante en Colombia.

La fórmula Júnior Sornoza en el rol de asistidor y Michael Hoyos como definidor fue letal para la defensa Once Caldas, pues el atacante se anotó con un doblete (27', 51') para forzar la definición desde los "12 pasos".

Robert Mejía había errado el segundo tiro colombiano, aunque Renato Ibarra hizo lo propio en los ecuatorianos. Sin embargo, el fallo de James Aguirre en el quinto tiro dejó en los pies de Layan Loor el triunfo para el IDV.

De esta manera, habrá choque de futbolistas chilenos, ya que Independiente del Valle se citó con el Atlético Mineiro de Iván Román, que despachó a Bolívar con un sufrido y agónico 1-0 en Belo Horizonte.