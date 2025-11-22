Jorge Sampaoli tras la derrota de Atlético Mineiro: "Nos faltó contundencia"

El entrenador de Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli, lamentó profundamente la derrota en la final de la Copa Sudamericana y apuntó a la falta de eficacia como la principal causa. "Nos faltó contundencia, no aprovechamos las chances que tuvimos ante un rival que prácticamente no inquietó nunca", expresó el técnico argentino en la conferencia de prensa posterior a la caída por penales ante Lanús.

El "Galo" no pudo quebrar el empate 0-0 en el Estadio Defensores del Chaco y terminó perdiendo por 5-4 en la definición desde los doce pasos. Sampaoli se mostró dolido, especialmente por la gran cantidad de hinchas que viajaron a Asunción para apoyar al equipo.

"Una final siendo tan superiores no pudimos ganarla y eso provoca dolor, básicamente por toda la gente que vino a apoyar al equipo y que merecía otro resultado", agregó, aprovechando la instancia para disculparse ante la afición.

Consultado sobre su futuro al mando del club brasileño, el casildense fue claro y ratificó su intención de continuar. Explicó que desde su llegada en septiembre pasado su objetivo ha sido cumplir el contrato de dos años que firmó y llevar a cabo "un proyecto a largo plazo" en la institución.

Finalmente, aunque reconoció el cansancio de sus jugadores tras una larga seguidilla de partidos, Sampaoli instó a su plantel a levantar la cabeza. "El equipo dio lo máximo que pudo y no le alcanzó", sentenció, felicitando a Lanús por el título y reiterando que el resultado "no tiene que tapar la realidad que existió en el juego".