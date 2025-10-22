Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

La semifinal de ida entre Universidad de Chile y Lanús

El elenco azul recibe al cuadro granate este jueves en el Estadio Nacional.

La semifinal de ida entre Universidad de Chile y Lanús
Jueves 23 de octubre

Universidad de Chile vs. Lanús. 19:00 horas. Estadio Nacional. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

15:05 - | Recuerde seguir el partido de la U y Lanús en todas las plataformas de Cooperativa Deportes

14:20 - | La U vive su último entrenamiento antes del duelo con Lanús

12:08 - | Sigue la conferencia del DT

12:07 - | El DT se refirió a la preparación para el duelo con los granates.

12:06 - | El técnico de U. de Chile, Gustavo Alvarez, dialoga con la prensa en la previa al choque con Lanús

