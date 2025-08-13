La U logró triunfazo ante Independiente y sueña con los cuartos de final de la Copa Sudamericana

En un Estadio Nacional lleno, Universidad de Chile logró un valioso, pero duro, triunfo por 1-0 ante Independiente en la ida de octavos de final de Copa Sudamericana, quedando con la misión de mantener la ventaja en Argentina.

Los equipos no se dieron ventaja durante el primer tiempo, que tuvo un exigente trámite y trepadas en ambos extremos de la cancha.

Los "Diablos Rojos", que jugaron de blanco, iniciaron con una alta presión, aunque la U tuvo la paciencia necesaria para lograr ganar metros en la cancha.

Independiente avisó en la primera etapa con una llegada de Luciano Cabral a una pelota aérea, aunque no logró concretar. Por el lado de la U, Franco Calderón forzó un gran manotazo de Rodrigo Rey con golpe de cabeza, aunque estaba anulado por falta, mientras Fabián Hormazábal inquietó con un tiro al primer palo que pasó por fuera.

El equipo azul de Gustavo Alvarez se acomodó en la recta final de la primera etapa hasta lograr la apertura de la cuenta a los 35', cuando Assadi sacó un genial disparo por abajo desde la medialuna del área: El 1-0 fue a través de un golazo.

El conjunto nacional cerró la primera etapa con confianza y numerosas trepadas de Hormazábal, además de algunas subidas de Felipe Salomoni. Sin embargo, los argentinos de Julio Vaccari saltaron con otra cara al complemento.

Los de Avellaneda rápidamente ganaron metros en el terreno de juego, presionando a la U hasta el paralelo central. Durante la mayor parte de la segunda etapa, el "bulla" estuvo completamente en su mitad.

Pese a su posicionamiento en campo chileno, Independiente no pudo generar llegadas de peligro. Salvo un par de balones a las manos de Castellón, la defensa de la U logró contener los intentos contrarios.

Cabral no estuvo fino para marcar la diferencia y salió reemplazado por Pablo Galdames a los 66', mientras Felipe Loyola cometió errores en la salida, perdiendo varios balones en zonas riesgosas para su equipo.

La mejor ocasión argentina fue una arremetida de Matías Abaldo que acabó en un tiro desviado al primer palo. El uruguayo fue el revulsivo de los trasandinos al cargarse hacia la banda tras el ingreso de Gabriel Avalos, pero terminó siendo villano.

Abaldo terminó siendo expulsado por doble amarilla en el minuto 72, por lo que también se perderá la revancha en Argentina.

Independiente empujó y empujó en el final del encuentro, pero Universidad de Chile se mantuvo firme para sostener el resultado y quedar con el global a su favor.

De esta manera, el "Romántico Viajero" se ilusiona con seguir avanzando en la "Gran Conquista" y agudizó el complejo momento del "Rey de Copas", que enfiló seis partidos seguidos sin ganar, sumando todas sus competencias.

La revancha en Avellaneda se jugará el próximo miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas, con 3.500 hinchas chilenos en las gradas.