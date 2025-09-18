La U no aprovechó la superioridad numérica y empató ante Alianza Lima en la Sudamericana
Este 18 de septiembre, Universidad de Chile animó un encuentro que finalizó 0-0 en su visita a Alianza Lima por los cuartos de final en la Copa Sudamericana. Con este resultado, ambos elencos se ven obligados a definir la llave el próximo jueves en la revancha que se disputará en Coquimbo.
