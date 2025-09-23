La U presentó apelación ante Conmebol tras fallo por incidentes en Avellaneda

Luego de un par de semanas de análisis, finalmente los abogados de Universidad de Chile presentaron ante Conmebol la apelación al castigo recibido por los hechos de violencia ocurridos en el duelo ante Independiente de Avellaneda por los octavos de final de Copa Sudamericana.

En dicho fallo se determinó que los azules jueguen siete partidos como local sin público y siete duelos como forastero sin hinchas estudiantiles.

De acuerdo a lo que supo Cooperativa Deportes, el elenco azul apunta a reducir el castigo como local y así alcanzar a jugar en 2026 algún partido como local con público.

El otro punto explicitado en el recurso se busca reducir o derechamente eliminar la multa de 120 mil dólares por gestos racistas en el duelo ante Independiente, donde los fanáticos le mostraron bananas a los hinchas del Rojo y que, de acuerdo al documento, es en alusión al paso de Marcelo Díaz por Racing, donde se comió un plátano justo antes de marcar un gol en el clásico de Avellaneda.

En este punto, se supo que hay una declaración del capitán azul donde explica el episodio y lo ocurrido en el Estadio Libertadores de América.