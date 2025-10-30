La U sufrió una polémica eliminación en semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús

En Buenos Aires, Universidad de Chile se despidió del sueño por la Copa Sudamericana en semifinales, luego de una controversial derrota por 1-0 ante Lanús que dejó el global 3-2 a favor de los granates.

El encuentro arrancó con una peligrosa entrada de Agustín Cardozo contra Javier Altamirano: El volante granate fue con un planchazo sobre el chileno a los seis minutos y el venezolano Alexis Herrera la dejó en amarilla, con confirmación de un VAR que no llamó a revisión.

Pocos minutos después la U quedó mal parada y Marcelino Moreno ponía el 1-0 para Lanús. Sin embargo, entró al límite y el VAR confirmó que estaba adelantado, por lo que el gol se anuló.

Posteriormente se dio un intenso duelo, con mucha disputa en el mediocampo y defensas cerradas que impidieron las llegadas claras en busca de los arcos.

El conjunto de Mauricio Pellegrino volvió a sorprender a la U fuera de posición en el fondo y Rodrigo Castillo arremetió con todo. Gabriel Castellón parecía estar listo para atajar, pero Franco Calderón aseguró con un cruce para mandar al córner en la aproximación más peligrosa de la primera etapa.

Pasada la media hora todo el estadio reclamó una presunta mano penal de Fabián Hormazábal, que arriesgó saltando con el brazo abierto en una pelota detenida del rival. Herrera no consideró infracción y el VAR lo respaldó, descartando el llamado a revisión en el monitor.

Lanús logró mayores avances, aunque no pudo dar la última hilvanada. Los intentos de Universidad de Chile fueron un par de tiros desde fuera del área de Felipe Salomoni y Charles Aránguiz que no lograron inquietar al portero Nahuel Losada.

En el segundo tiempo los azules, vestidos de flúor lograron abrir la cuenta con la aparición de Felipe Salomoni en el segundo palo tras el fallo de Losada tras el centro de Fabián Hormazábal, pero Herrera fue a revisar el VAR la intervención de Lucas Di Yorio, a quien finalmente se le cobró fuera de juego previo al gol.

Sin embargo, la gran polémica llegó luego de algunos minutos, con la validación del tanto que marcó el triunfo argentino a los 62'.

Eduardo Salvio tocó el balón con la mano y toda la U reclamó tiro libre cerca del área, pero Herrera dejó seguir. En la contra granate Rodrigo Castillo picó al límite del off-side, el juego continuó, eludió a Gabriel Castellón y mandó el balón a la red.

Pese a los alegatos del "Romántico Viajero", el VAR ratificó la controversial decisión del juez central al considerar que la acción no era digna para invitar a revisión.

Lanús retrocedió y cerró filas, "poniendo el bus" para negarle a la U la posibilidad del empate. El desgaste también afectó a un elenco chileno que fue incapaz de romper el duro murallón dispuesto por los trasandinos.

De esta manera, los granates disputarán el título de la Copa Sudamericana ante el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli e Iván Román, que dejó en el camino a Independiente del Valle, de Matías Fernández Cordero.