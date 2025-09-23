Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Lanús eliminó a Fluminense en la Sudamericana y espera en semis al ganador entre la U y Alianza Lima

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El cuadro granate empató con los cariocas en un historiado encuentro y ganó el marcador global de los cuartos de final.

Lanús eliminó a Fluminense en la Sudamericana y espera en semis al ganador entre la U y Alianza Lima
Lanús igualó 1-1 con Fluminense este martes en el un historiado encuentro en el Estadio Maracaná y clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia en donde enfrentará al ganador de la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima.

El conjunto argentino había ganado el duelo de ida en Argentina y logró la hazaña en Río de Janeiro, en un partido que quedó marcado por lamentables incidentes de violencia, por enfrentamientos de la policía local con los hinchas granates antes del inicio del segundo tiempo.

Los barristas de Lanús sufrieron con la represión de la fuerza pública de Río de Janeiro, demorando más de media hora el inicio del complemento, cuando el marcador estaba 1-0 a favor de Fluminense, por el golazo de tijera de  Agustín Canobbio en la primera parte (20').

Tras el extenso entretiempo, el partido se pudo reanudar y Lanús, pese a la tensa situación que vivió su hinchada, logró sobreponerse y puso contra las cuerdas a los locales, con un golazo de Dylan Aquino, tras una gran asistencia de Marcelino Moreno (67').

Con el empate y la ventaja en el global, los dirigidos por Mauricio Pellegrino apostaron por seguir en la ofensiva y jugaron un partido ida y vuelta con los cariocas, con un final lleno de emociones en Maracaná.

Lanús, en semifinales, enfrentará al ganador del choque que tendrán Universidad de Chile y Alianza Lima, que resolverán su llave este jueves a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" de Coquimbo.

