Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago12.2°
Humedad80%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Los cruces de semifinales de la Copa Sudamericana 2025

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Revisa las llaves de los cuatro mejores del torneo de Conmebol.

Los cruces de semifinales de la Copa Sudamericana 2025
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este jueves se completan los cruces de semifinales de la Copa Sudamericana 2025, con la definición de la fase de cuartos de final.

Los duelos se disputarán, en formato ida y vuelta, en la semana del 22 y el 29 de octubre.

La final será el 22 de noviembre, en un estadio por confirmar en Asunción, Paraguay.

Revisa los cruces a continuación:

  • Universidad de Chile (CHI) o Alianza Lima (PER) vs. Lanús (ARG)
  • Independiente del Valle (ECU) vs. Atlético Mineiro (BRA)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada