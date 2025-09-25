Este jueves se completan los cruces de semifinales de la Copa Sudamericana 2025, con la definición de la fase de cuartos de final.

Los duelos se disputarán, en formato ida y vuelta, en la semana del 22 y el 29 de octubre.

La final será el 22 de noviembre, en un estadio por confirmar en Asunción, Paraguay.

Revisa los cruces a continuación: