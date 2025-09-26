Lucas Di Yorio y duelo ante Lanús: Será durísimo, como todos los de la Copa

El delantero de Universidad de Chile, Lucas Di Yorio, se refirió al cruce que el cuadro azul tendrá en las semifinales ante Lanús, y aseguró que serán duelos durísimos, aunque aclaró que ahora el foco debe ser el duelo de este domingo ante Deportes La Serena, por la Liga de Primera.

"Va a ser un partido durísimo, como todos los que venimos teniendo en Copa. Creo que ahora tenemos que enfocarnos en el domingo que tenemos un partido. Ya hoy el foco se pasa para el domingo, creo que es lo que debemos tener en la cabeza ahora", dijo el argentino.

"El foco nuestro cambia en el domingo que tenemos un partido por delante y seguir trabajando de la misma manera, con la misma humildad y trabajo que vamos a intentar cumplir el objetivo", añadió.

El jugador se refirió a su operación y a cómo se sintió en el campo de juego: "La verdad que para mí ha sido un partido muy importante. Hace más o menos 12, 13 días tuve una cirugía en la rodilla y la verdad que estoy muy feliz de hoy poder estar acá, de poder ayudar a al equipo, de poder además clasificar. Creo que es un día especial", comentó.

"Hemos venido arrastrando un poco la lesión, había jugado un tiempo ya lesionado, llegó un momento que no aguantábamos más y se decidió hacer la cirugía. Gracias a Dios la pudimos preparar y lo pudimos sacar adelante lo antes posible, así que muy feliz de estar presente.