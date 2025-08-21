Ministro Elizalde viajará a Argentina para "acompañar a los heridos" en Avellaneda

El Presidente Gabriel Boric anunció que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajará a Buenos Aires "acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos" por los violentos incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda, durante el partido entre Universidad de Chile e Independiente de este miércoles.

Esta orden del Mandatario al jefe de gabinete se debe a "la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente", según manifestó en su cuenta personal de X.

El ministro Elizalde trabajará en la capital trasandina junto al embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, precisó el Jefe de Gobierno.

"La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia", cerró Boric.

Tras el anuncio del Mandatario, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, complementó que, en horas de la noche, "nos pusimos inmediatamente a constituir una fuerza de tarea entre Cancillería, Ministerio del Interior, y también la Embajada de Chile en Argentina".

"A través de ello, también nos pusimos en contacto con el plantel de Azul Azul y con la cónsul Andrea Concha, que estaba en el estadio, por lo cual contamos con información desde el primer minuto, y lo que vimos a todos nos conmueve, nos impacta", reafirmó la autoridad.

En cuanto a los lesionados durante los disturbios, el secretario de Estado sostuvo que 19 personas están internadas en unos cinco centros hospitalarios de Buenos Aires, y dos de ellas han sido intervenidas. Además, aclaró que "no tenemos ninguna información de fallecidos".

"Al mismo tiempo, tenemos 107 personas detenidas, de las cuales seis son menores de edad. Se está logrando identificar a cada una de ellas a través de su RUT, para tener la información oficial y certera de cada una, y para tranquilidad de las familias en Chile, porque sabemos que hay bastante angustia", puntualizó.

Por otro lado, Ramos afirmó que, a la espera de que Elizalde aterrice en Argentina, el embajador Viera-Gallo se ha desplegado en hospitales y comisarías, "para ir acompañando todo el proceso, y como dijo el Presidente, que se respeten las garantías de todos los compatriotas que están en su interior, no obstante después la justicia falle lo que tenga que fallar".

"En este momento, lo más importante es que se resguarde el debido proceso, y que se respeten los derechos de todos nuestros compatriotas", zanjó el subsecretario.