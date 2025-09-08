Plantel de Independiente apuntó a la U y Conmebol: "Injusticia es el sentimiento que nos invade"

Con el chileno Pablo Galdames entre las primeras filas, el plantel de Independiente rompió el silencio tras dos semanas desde los incidentes en su estadio en el partido con Universidad de Chile, con el fin de criticar el fallo de la Conmebol que clasificó a los azules en la Copa Sudamericana.

"Estamos hoy reunidos como equipo, atravesando, al igual que nuestros hinchas, el mismo sentimiento de dolor e injusticia", inició una carta cuya lectura fue liderada por el arquero y capitán Rodrigo Rey.

"En medio de la tristeza y la impotencia, no es fácil expresarnos, así como tampoco es fácil poner en palabras todo lo que nos tocó vivir en el transcurso de estos días y lo que sentimos con la resolución final", señalaron.

"Injusticia es el sentimiento que nos invade, porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego", continuaron en un video compartido por los futbolistas de forma individual en sus perfiles de redes sociales.

Los jugadores dispararon contra la U y sus fanáticos: "Nos toca ver y sentir cómo un grupo de hinchas visitantes, que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy seguramente estén festejando que sus actos de violencia le dan como resultado la clasificación a su equipo".

Para el equipo, "beneficiar a solo una de las partes" significa "sin dudas, algo peligroso para el fútbol, un deporte que fomenta la competencia sana, limpia y que trata de ser un espectáculo familiar", sumaron.

Los futbolistas aseguraron que "dentro de la cancha y durante largo rato, insistimos a las autoridades del partido que lo suspendieran y tomaran acción porque todo se estaba descontrolando, pero no tuvimos respuesta ni hubo accionar hacia ese pedido".

"Nos da impotencia saber que desde nuestro lugar de jugadores insistimos y buscamos la forma de que esto se controlara a tiempo. No sucedió así, y hoy el único eliminado es Independiente", continuó el escrito.

"Creemos que había un camino posible para impartir justicia: Mismo castigo, incluyendo la descalificación para ambos, o disputando dentro del campo de juego los 45 minutos restantes. Como deportistas, entendemos que era la manera más justa y sana de darle una resolución a esta situación que nos superó a todos", indicaron los jugadores del Rojo.

"Queremos pedir a los clubes argentinos y sus jugadores el apoyo que algún día podrán necesitar, porque este precedente, y ojalá nos equivoquemos, nos guía hacia un lugar oscuro de cara al futuro de una competición limpia", expresaron desde Avellaneda.

"Los que creen que hubo un solo ganador están totalmente equivocados. Acá perdió el fútbol", prosiguieron.

Finalmente, se dirigieron a la parcialidad de Independiente en miras a una "reconstrucción" tras "un golpe que no merecíamos, pero no tenemos que dejar que eso nos divida y nos detenga.