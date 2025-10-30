Prensa argentina calificó de "Re copado" el triunfo de Lanús ante la U en la Sudamericana
Lanús derrotó en polémico partido a Universidad de Chile para avanzar a la final de la Copa Libertadores y la prensa argentina destacó el avance granate, que pese a la mesura contrastante con la discusión por el arbitraje, también fue calificado de "Re copado".
