Prensa argentina calificó de "Re copado" el triunfo de Lanús ante la U en la Sudamericana

Publicado:
Lanús derrotó en polémico partido a Universidad de Chile para avanzar a la final de la Copa Libertadores y la prensa argentina destacó el avance granate, que pese a la mesura contrastante con la discusión por el arbitraje, también fue calificado de "Re copado".

