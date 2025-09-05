Prensa argentina tras fallo de Conmebol: Cayó como una bomba en Avellaneda

La Confederación Sudamericana de Fútbol entregó ayer jueves el fallo sobre la cancelación del partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana tras los graves hechos de violencia ocurridos en el Estadio Libertadores de América.

El organismo resolvió descalificar al Rojo y darle la clasificación al cuadro azul a cuartos de final, donde enfrentará a Alianza Lima, aunque sancionó al conjunto estudiantil con siete partidos internacionales de local sin público y siete de visita sin su hinchada, además de una multa económica superior a la que tendrá que pagar el cuadro argentino.

En Argentina la prensa destacó que la medida fue un balde de agua fría para el elenco de Avellaneda, que esperaba castigos menos severos.

Por ejemplo, Olé escribió que "la medida definitiva cayó como una bomba en Avellaneda porque los dirigentes de Independiente esperaban un panorama más favorable. El fallo está muy lejos de cumplir con las expectativas que tenían los dirigentes de la entidad de Avellaneda y de su equipo de abogados, encabezados por Maximiliano Walker y Ariel Rek".

En tanto, Clarín tituló: "Fallo durísimo. Independiente, eliminado de la Copa Sudamericana y la U de Chile avanza a cuartos".

Luego, añadió que "el club de Avellaneda salió perjudicado por no haber cumplido con las medidas de seguridad como organizador del partido".

Menos objetivo fue el periodista Gastón Edul, reconocido por cubrir a la Albiceleste y ser hincha de Independiente, quien disparó al decir que "se decidió descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana y que U de Chile pase a Cuartos de Final. Un fallo escandaloso. Sienta un precedente peligroso. Este fallo va a ser recordado con el paso de los años".

Gustavo López, periodista de ESPN, sostuvo que "ganen el primer partido, rompan todo en la revancha que la Conmebol te da la clasificación... vergonzoso fallo".