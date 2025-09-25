Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Universidad de Chile recibe a Alianza Lima por la revancha de la Copa Sudamericana

Universidad de Chile recibe a Alianza Lima por la vuelta de los cuartos de final en la Copa Sudamericana, jugando sin público en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" de Coquimbo

20:51 - | El micrófono dorado de Cooperativa Deportes ya está listo en Coquimbo

20:49 - | Alianza Lima ratificó su formación para enfrentar a Universidad de Chile en la vuelta por los cuartos de final de Copa Sudamericana

20:47 - | Universidad de Chile y Alianza Lima ya comenzaron el trabajo de calentamiento en Coquimbo

20:47 - | Calderón: "A pesar de que ellos no van a tener presión porque nuestra gente no pudo venir a la cancha, tenemos que hacer de cuenta que nos van a estar alentando"

20:45 - | Franco Calderón, defensa de la U: "Será un lindo partido, tenemos que definir nosotros. Es un partido importante, ellos tienen buenos jugadores, pero vinimos a hacer nuestro juego y lo vamos a sacar adelante"

20:44 - | Alvarez: "Sabemos del apoyo de la gente, esté o no en la cancha. Es una gran motivación para nosotros, vamos a jugar como si el estadio estuviera colmado, como siempre, para regalarles la clasificación"

20:43 - | Gustavo Alvarez: "Ha sido una buena semana que nos permitió recuperar lesionados y tener todo el plantel a disposición. Marcelo Díaz no es baja"

20:41 - | Gustavo Alvarez, DT de la U, en la previa de la revancha con Alianza Lima: "Necesitamos tener más profundidad, mayor claridad en tres cuartos de cancha y contundencia

20:29 - | ¡FORMACIÓN DE LA U! Universidad de Chile oficializó su alineación para la revancha contra Alianza Lima por Copa Sudamericana

19:36 - | El riego automático incluso sorprendió y mojó a algunos futbolistas azules que caminaban por el terreno de juego

19:34 - | El plantel de Universidad de Chile ya llegó al Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" para la revancha con Alianza Lima. Algunos jugadores recorren la orilla de la cancha, pues están activados los aspersores de riego

14:05 - | Con esta imagen, la Copa Sudamericana anunció el compromiso

13:40 - | Universidad de Chile compartió registro de limpieza tras los desmanes en la noche de este miércoles

