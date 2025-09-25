20:49 - | Alianza Lima ratificó su formación para enfrentar a Universidad de Chile en la vuelta por los cuartos de final de Copa Sudamericana

20:47 - | Universidad de Chile y Alianza Lima ya comenzaron el trabajo de calentamiento en Coquimbo

20:47 - | Calderón: "A pesar de que ellos no van a tener presión porque nuestra gente no pudo venir a la cancha, tenemos que hacer de cuenta que nos van a estar alentando"

20:45 - | Franco Calderón, defensa de la U: "Será un lindo partido, tenemos que definir nosotros. Es un partido importante, ellos tienen buenos jugadores, pero vinimos a hacer nuestro juego y lo vamos a sacar adelante"

20:44 - | Alvarez: "Sabemos del apoyo de la gente, esté o no en la cancha. Es una gran motivación para nosotros, vamos a jugar como si el estadio estuviera colmado, como siempre, para regalarles la clasificación"

20:43 - | Gustavo Alvarez: "Ha sido una buena semana que nos permitió recuperar lesionados y tener todo el plantel a disposición. Marcelo Díaz no es baja"