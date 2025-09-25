Universidad de Chile recibe a Alianza Lima por la revancha de la Copa Sudamericana
Universidad de Chile recibe a Alianza Lima por la vuelta de los cuartos de final en la Copa Sudamericana, jugando sin público en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" de Coquimbo
21:01 - | Comenta junto a Cooperativa Deportes
¿Cómo crees que terminará la revancha entre la U y Alianza Lima en cuartos de final de la #Sudamericana? ¿Se resuelve en los 90 minutos o habrá penales? Comenta con #Cooperativa90 o manda un mensaje de voz al 56978880770 https://t.co/UWVGJouOee pic.twitter.com/lNrPWvN9Za%u2014 Cooperativa (@Cooperativa) September 26, 2025
20:52 - | Más postales del "Sánchez Rumoroso"
20:51 - | El micrófono dorado de Cooperativa Deportes ya está listo en Coquimbo
Ya vivimos por @ Cooperativa Deportes. https://t.co/fbsl0RwGNU Chile-Alianza Lima. Partido de vuelta por los 4tos de final de la Copa Sudamericana.!! La %u201CU%u201D por el sueño la ilusión y la gloria.!! Se juega en Coquimbo.!! Lo Relatamos con la alegría de siempre papá.!! pic.twitter.com/Aocd0GZ6BV— Ernesto Díaz Correa (@ernestomatomato) September 25, 2025
20:49 - | Alianza Lima ratificó su formación para enfrentar a Universidad de Chile en la vuelta por los cuartos de final de Copa Sudamericana
20:47 - | Universidad de Chile y Alianza Lima ya comenzaron el trabajo de calentamiento en Coquimbo
20:47 - | Calderón: "A pesar de que ellos no van a tener presión porque nuestra gente no pudo venir a la cancha, tenemos que hacer de cuenta que nos van a estar alentando"
20:45 - | Franco Calderón, defensa de la U: "Será un lindo partido, tenemos que definir nosotros. Es un partido importante, ellos tienen buenos jugadores, pero vinimos a hacer nuestro juego y lo vamos a sacar adelante"
20:44 - | Alvarez: "Sabemos del apoyo de la gente, esté o no en la cancha. Es una gran motivación para nosotros, vamos a jugar como si el estadio estuviera colmado, como siempre, para regalarles la clasificación"
20:43 - | Gustavo Alvarez: "Ha sido una buena semana que nos permitió recuperar lesionados y tener todo el plantel a disposición. Marcelo Díaz no es baja"
20:41 - | Gustavo Alvarez, DT de la U, en la previa de la revancha con Alianza Lima: "Necesitamos tener más profundidad, mayor claridad en tres cuartos de cancha y contundencia
20:29 - | ¡FORMACIÓN DE LA U! Universidad de Chile oficializó su alineación para la revancha contra Alianza Lima por Copa Sudamericana
20:23 - | Conmebol compartió algunas postales de cómo estaba el estadio en las horas previas al partido
%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF1%uD83C%uDFAB%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDEA ¡Por el último boleto! @udechile y @ClubALoficial definen al clasificado en Coquimbo%u2014 CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 25, 2025
%uD83C%uDFC6 CONMEBOL #Sudamericana | #LaGranConquista pic.twitter.com/u4xaoawyOr
20:03 - | Alianza Lima también tomó rumbo al "Francisco Sánchez Rumoroso"
19:38 - | Participa junto a Cooperativa Deportes
En Coquimbo se define todo: ¿Quién logrará la clasificación a las semifinales de la Copa #Sudamericana? #Cooperativa90 https://t.co/RHE6vbojst— Cooperativa (@Cooperativa) September 25, 2025
19:36 - | El riego automático incluso sorprendió y mojó a algunos futbolistas azules que caminaban por el terreno de juego
19:34 - | El plantel de Universidad de Chile ya llegó al Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" para la revancha con Alianza Lima. Algunos jugadores recorren la orilla de la cancha, pues están activados los aspersores de riego
19:32 - | Alianza Lima palpita las últimas dos horas previas al partido con esta imagen especial
19:19 - | Y este será el banderín que portará Charles Aránguiz al saltar a la cancha
19:13 - | La U ya tiene listo su camarín en Coquimbo para el trascendental partido
14:05 - | Con esta imagen, la Copa Sudamericana anunció el compromiso
13:41 - | Revisa más detalles
Hinchas de la U detenidos en Coquimbo quedaron con prohibición de ingresar a recintos deportivos #Cooperativa90 https://t.co/lNzuNdTesk pic.twitter.com/1ERRWNaSqF— Cooperativa (@Cooperativa) September 25, 2025
13:40 - | Universidad de Chile compartió registro de limpieza tras los desmanes en la noche de este miércoles
Así amaneció la Avenida Francisco de Aguirre de La Serena está mañana luego de las labores de limpieza que realizamos durante la madrugada. Como club estamos respondiendo por los daños ocurridos anoche. pic.twitter.com/pOekV47Ly9— Universidad de Chile (@udechile) September 25, 2025
11:23 - | Revisa la lista de citados en Universidad de Chile
