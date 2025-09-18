Síguenos:
Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Universidad de Chile se mide ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue la jornada en vivo y online por Cooperativa.cl.

Universidad de Chile se mide ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana
Universidad de Chile se mide ante Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio "Alejandro Villanueva".

Sigue las alternativas en Cooperativa.cl.

  • Alianza Lima vs. Universidad de Chile. 21:30 horas. Estadio "Alejandro Villanueva. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escucha el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.

10:55 - | Barristas de Alianza Lima hostigaron al plante de Universidad de Chile durante la madrugada, lanzando fuegos artificiales a las afueras del hotel donde se está hospedando el plantel azul

10:17 - | Sigue la transmisión del encuentre entre la U y Alianza Lima este jueves

