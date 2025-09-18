Universidad de Chile se mide ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana
Sigue la jornada en vivo y online por Cooperativa.cl.
Universidad de Chile se mide ante Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio "Alejandro Villanueva".
10:59 - | Revisa los detalles
Barristas de Alianza Lima hostigaron al plantel de la U #Cooperativa90 https://t.co/DFgLlWnjBQ pic.twitter.com/RjamD4QMxt— Cooperativa (@Cooperativa) September 18, 2025
10:55 - | Barristas de Alianza Lima hostigaron al plante de Universidad de Chile durante la madrugada, lanzando fuegos artificiales a las afueras del hotel donde se está hospedando el plantel azul
10:28 - | Revisa la formación de los azules para el duelo ante Alianza Lima
[FOTOS] La formación de U. de Chile para visitar a Alianza Lima por la Copa Sudamericana #Cooperativa90 https://t.co/rU86SCScYm pic.twitter.com/u8wwQDAdyp— Cooperativa (@Cooperativa) September 17, 2025
10:26 - | Universidad de Chile quiere dar el primer golpe ante el conjunto peruano
La U visita a Alianza Lima con la misión de pegar primero en cuartos de Sudamericana #Cooperativa90 https://t.co/t73jY28a2Z pic.twitter.com/3N6lAlRKcU— Cooperativa (@Cooperativa) September 18, 2025
10:26 - | Revisa los detalles para seguir el encuentro del "romántico viajero"
¿Cuándo y dónde ver la visita de U. de Chile a Alianza Lima en cuartos de la Copa Sudamericana? #Cooperativa90 https://t.co/vmH2SV2ixU pic.twitter.com/HsXUWBC2uD— Cooperativa (@Cooperativa) September 18, 2025
10:17 - | Sigue la transmisión del encuentre entre la U y Alianza Lima este jueves
¡Con la alegría de siempre en Fiestas Patrias! Este 18 de septiembre, Universidad de Chile visita en Perú a Alianza Lima en la ida de cuartos de la Copa Sudamericana y lo podrás escuchar junto al micrófono dorado de Cooperativa con el relato de @ernestomatomato y los comentarios%u2026 pic.twitter.com/WK8oMGRKZq— Cooperativa (@Cooperativa) September 18, 2025