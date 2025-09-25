[VIDEO] Lucas Assadi definió con clase para anotar un golazo para la U ante Alianza Lima
El volante aprovechó un buen pase de Matías Sepúlveda para abrir la cuenta en Coquimbo.
El volante Lucas Assadi exhibió todo su talento al anotar un golazo con borde interno para el 1-0 parcial de Universidad de Chile ante Alianza Lima, en la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana.
En el minuto 4, Matías Sepúlveda envió un gran pase para Assadi, quien enfiló hacia el arco y definió con categoría ante la salida del arquero Guillermo Vizcarra.
Revisa el golazo de Assadi para la U:
