Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] Un clásico: David Pizarro se sumó a los festejos de la U

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "fantasista" celebró el pase de los azules a semifinales.

[VIDEO] Un clásico: David Pizarro se sumó a los festejos de la U
En lo que se ha convertido en una tradición el exfutbolista de Santiago Wanderers y Universidad de Chile se sumó a los festejos del cuadro azul.

Esta vez, quien fuera formado en el cuadro caturro pero con dos recordados pasos por los estudiantiles, posteó desde Italia.

En el video Pizarro está oculto leyendo La Gazzeta y al descubrirse aparece con la camiseta de la U.

Las + leídas
