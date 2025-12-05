Síguenos:
Complejo panorama en Coquimbo: El campeón se queda sin DT y sin referentes para 2026

A pesar del éxito deportivo, Coquimbo Unido enfrenta la opción de vivir un "terremoto" en su plantel de cara a la temporada 2026. Según supimos en Cooperativa Deportes, es inminente la salida de su director técnico, Esteban González, rumbo al fútbol mexicano, mientras que tambalean las opciones de mantener en el equipo a la "columna vertebral". Varios referentes están próximos a dejar la institución y la dirigencia enfrenta un complejo escenario. Revisa aquí quiénes son los protagonistas que, por ahora, dicen adiós al puerto.

