Coquimbo Unido firmó la continuidad de Juan Cornejo para el próximo año

En medio de salidas desde el puerto de Coquimbo, los "Piratas" amarraron la continuidad de Juan Cornejo para defender la camiseta del campeón del fútbol chileno la temporada 2026.

"El lateral izquierdo oriundo de Pichidegua, Juan Cornejo Palma, confirmó su renovación con el campeón y será parte de la travesía 2026 del pirata internacional", informó el club en redes sociales.

Cornejo tuvo una destaca participación en el histórico título de Coquimbo acumulando 7 asistencias, además 1 gol en el torneo y 1 en Copa Chile.

Ahora, el elenco aurinegro deberá trabajar junto al nuevo DT Hernán Caputto, que fue presentado durante este sábado, en la conformación del plantel tras la salida de Cecilio Waterman y las inminentes partidas de Matías Palavecino y Francisco Salinas.

Asimismo, Coquimbo está moviendo los hilos para mantener en el equipo a Alejandro Camargo y al capitán Sebastián Galani, para una dura temporada que deberá enfrentar la Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa, Copa de la Liga y Copa Libertadores.