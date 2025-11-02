Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago26.6°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

Coquimbo Unido vive una crucial fecha 26 de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue los detalles en Cooperativa.cl.

Coquimbo Unido vive una crucial fecha 26 de la Liga de Primera
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Vídeos + Vistos
En portada

Este domingo, Coquimbo Unido salta al "Francisco Sánchez Rumoroso" con la opción de conquistar el primer título de su historia en la fecha 26 de la Liga de Primera. Los "piratas" reciben a Unión La Calera.

Sigue los detalles en Cooperativa.cl:

La tabla de posiciones

1. Coquimbo Unido, 63 puntos *

2. U. Católica, 49 *

3. O'Higgins, 45*

4. Cobresal, 44

5. Audax Italiano, 43

6. U. de Chile, 42

7. Palestino, 42

8. Colo Colo, 38

9. Huachipato, 35

10. Unión La Calera, 30 *

11. Ñublense, 30

12. La Serena, 27

13. Limache, 22

14. Everton, 22

15. Unión Española, 20

16. Deportes Iquique, 15

*: En juego

LEER ARTICULO COMPLETO

Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

17:49 - | En paralelo la UC iguala 0-0 con Unión La Calera, lo que, sumado al resultado de Coquimbo en el norte, corona a los "piratas"

17:32 - | ¡Empezó el partido en el "Sánchez Rumoroso"!

17:25 - | ¡EQUIPOS A LA CANCHA, SE DESATA LA FIESTA! Con un gran recibimiento, Coquimbo Unido salta al terreno de juego para enfrentar a Unión La Calera por la fecha 26

17:18 - | FORMACIÓN UNIÓN LA CALERA: Peña; Díaz, Saldías, Ulloa, Brunet; Alvarez Wallace, Moya, J. Méndez; K. Méndez; Sáez [C], Hiriart

17:16 - | FORMACIÓN COQUIMBO UNIDO: Sánchez; Salinas, B. Cabrera, Fernández, Cornejo; Galani [C], Camargo, Palavecino; Zavala, Waterman, Mundaca

17:15 - | Los equipos ya terminaron el calentamiento y dejaron la cancha del "Francisco Sánchez Rumoroso". En unos minutos Coquimbo Unido y Unión La Calera volverán al césped para un partido que puede cerrar el título "pirata"

17:14 - | Participa junto a Cooperativa Deportes

16:46 - | ¡ALINEACIÓN "CEMENTERA" EN EL "SÁNCHEZ RUMOROSO"! Unión La Calera presentó su oncena para desafiar a Coquimbo Unido

16:06 - | Actualmente hay cerca de 17.000 personas y se espera cerca de 18 mill, es decir a estadio lleno en el "Francisco Sánchez Rumoroso", según Cooperativa Deportes

15:54 - | Largas filas se resgistraron desde temprano en los diferentes sectores del Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

15:49 - | Así luce el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" a una hora y media del encuentro ante Unión La Calera

15:40 - | También llegan hinchas del conjunto aurinegro a la pantalla gigante ubicada en el Barrio inglés

15:12 - | Revisa la probable formación de los "piratas"

14:30 - | Hinchas de Coquimbo Unido comienzan a ingresal al Estadio "Francisco Sánchez Rumorso" para el duelo que les puede dar su primer título ante La Calera

10:31 - | Coquimbo anticipó el encuentro de esta jornada

Relacionados
Lo + de Deportes
Leído
Escuchado
Visto
Comentado