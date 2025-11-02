Coquimbo Unido vive una crucial fecha 26 de la Liga de Primera
Este domingo, Coquimbo Unido salta al "Francisco Sánchez Rumoroso" con la opción de conquistar el primer título de su historia en la fecha 26 de la Liga de Primera. Los "piratas" reciben a Unión La Calera.
La tabla de posiciones
1. Coquimbo Unido, 63 puntos *
2. U. Católica, 49 *
3. O'Higgins, 45*
4. Cobresal, 44
5. Audax Italiano, 43
6. U. de Chile, 42
7. Palestino, 42
8. Colo Colo, 38
9. Huachipato, 35
10. Unión La Calera, 30 *
11. Ñublense, 30
12. La Serena, 27
13. Limache, 22
14. Everton, 22
15. Unión Española, 20
16. Deportes Iquique, 15
*: En juego
17:49 - | En paralelo la UC iguala 0-0 con Unión La Calera, lo que, sumado al resultado de Coquimbo en el norte, corona a los "piratas"
17:32 - | ¡Empezó el partido en el "Sánchez Rumoroso"!
17:25 - | ¡EQUIPOS A LA CANCHA, SE DESATA LA FIESTA! Con un gran recibimiento, Coquimbo Unido salta al terreno de juego para enfrentar a Unión La Calera por la fecha 26
17:18 - | FORMACIÓN UNIÓN LA CALERA: Peña; Díaz, Saldías, Ulloa, Brunet; Alvarez Wallace, Moya, J. Méndez; K. Méndez; Sáez [C], Hiriart
17:16 - | FORMACIÓN COQUIMBO UNIDO: Sánchez; Salinas, B. Cabrera, Fernández, Cornejo; Galani [C], Camargo, Palavecino; Zavala, Waterman, Mundaca
17:15 - | Los equipos ya terminaron el calentamiento y dejaron la cancha del "Francisco Sánchez Rumoroso". En unos minutos Coquimbo Unido y Unión La Calera volverán al césped para un partido que puede cerrar el título "pirata"
17:14 - | Participa junto a Cooperativa Deportes
Coquimbo se paraliza para el crucial duelo ante Unión La Calera en la fecha 26 ¿Cómo calificas la histórica campaña "pirata"? ¿El primer título aurinegro se sellará hoy? Comenta con #Cooperativa90 o manda un mensaje de voz%u2014 Cooperativa (@Cooperativa) November 2, 2025
al 56978880770 https://t.co/GcJKaz92Wp pic.twitter.com/lbNmQbTM8g
17:08 - | El "Francisco Sánchez Rumoroso" ya está repleto, mientras Coquimbo Unido y Unión La Calera realizan el calentamiento para el partido que pude coronar a los "piratas" en la fecha 26. El micrófono de Cooperativa Deportes también dice presente
16:46 - | ¡ALINEACIÓN "CEMENTERA" EN EL "SÁNCHEZ RUMOROSO"! Unión La Calera presentó su oncena para desafiar a Coquimbo Unido
16:42 - | ¡ONCENA "PIRATA" CONFIRMADA PARA IR POR LA GLORIA! Revisa la formación de Coquimbo Unido para su crucial duelo ante Unión La Calera por la fecha 26
16:39 - | Ya puedes seguir toda la previa y los detalles del partido junto a Cooperativa Deportes
[Radio en vivo%uD83C%uDF99] ¡Súbele a la @Cooperativa, que puede ser un día histórico en el puerto "pirata"! Coquimbo Unido sale a consolidar el título ante Unión La Calera y lo vivimos junto a @ernestomatomato, @TPRIETORADIO, @patomunoz, @rgutierrezamora y todo nuestro equipo%u2026 pic.twitter.com/1bMeuc377O— Cooperativa (@Cooperativa) November 2, 2025
16:34 - | Revisa el recuento informativo de los "piratas" en la antesala de dar su oncena inicial
16:31 - | De acuerdo a lo informado por el medio Mi Radio, algunos establecimientos educacionales de Coquimbo iniciaron una campaña para ir el lunes a clases con ropa aurinegra
16:06 - | Actualmente hay cerca de 17.000 personas y se espera cerca de 18 mill, es decir a estadio lleno en el "Francisco Sánchez Rumoroso", según Cooperativa Deportes
15:54 - | Largas filas se resgistraron desde temprano en los diferentes sectores del Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"
A tres horas del partido: Largas filas se registran afuera del Francisco Sánchez Rumoso. Coquimbo Unido tiene la primera chance de ser campeón. pic.twitter.com/6KW8oetsuW%u2014 Mi Radio (@MiRadiols) November 2, 2025
15:49 - | Así luce el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" a una hora y media del encuentro ante Unión La Calera
Así está en coquimbo el ambiente..— Noelia_flaquita %u262D%u20E0 (@noelia_flaquis) November 2, 2025
Que envidia.
Equipo qlio que todo le resultó todoooo!!! ..%uD83E%uDD79%uD83E%uDD2C pic.twitter.com/27u7XX1K89
15:40 - | También llegan hinchas del conjunto aurinegro a la pantalla gigante ubicada en el Barrio inglés
Los hinchas aurinegros comienzan a llegar a presenciar el partido en la pantalla del Barrio Inglés. pic.twitter.com/svqOHlpykM— Mi Radio (@MiRadiols) November 2, 2025
15:12 - | Revisa la probable formación de los "piratas"
15:11 - | La autocritíca de Los Viking's 5 tras su veto de la celebración de Coquimbo Unido
Los Viking's 5 y su autocrítica tras el veto de Coquimbo Unido: Se cometió un error #Cooperativa90 https://t.co/1ZHNb6zBQD pic.twitter.com/jb5h6XYkOl— Cooperativa (@Cooperativa) November 2, 2025
15:10 - | Revisa el horario del duelo entre Coquimbo y La Calera
¿Cuándo y dónde ver el duelo que puede coronar campeón a Coquimbo ante La Calera? #Cooperativa90 https://t.co/mO87PYPNCN pic.twitter.com/itKuhQ23KK— Cooperativa (@Cooperativa) November 2, 2025
14:30 - | Hinchas de Coquimbo Unido comienzan a ingresal al Estadio "Francisco Sánchez Rumorso" para el duelo que les puede dar su primer título ante La Calera
Siguen ingresando los fanáticos de Coquimbo Unido a un Francisco Sánchez Rumoroso. Estará completamente lleno. pic.twitter.com/SHUFC7Zr38%u2014 Mi Radio (@MiRadiols) November 2, 2025
10:31 - | Coquimbo anticipó el encuentro de esta jornada
%uD83C%uDFF4%u200D%u2620%uFE0F Hoy%u2026 como toda la vida%u2026 ¡COQUIMBO UNIDO! %uD83D%uDC9B%uD83C%uDFDF%uFE0F%uD83D%uDDA4— Coquimbo Unido (@coquimbounido) November 2, 2025
Esta tarde juega nuestro equipo y vamos con toda la familia AURINEGRA %uD83D%uDC9B%uD83D%uDDA4#PirataMiViejoAmigo pic.twitter.com/ge4eOAW2z5
