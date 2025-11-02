16:42 - | ¡ONCENA "PIRATA" CONFIRMADA PARA IR POR LA GLORIA! Revisa la formación de Coquimbo Unido para su crucial duelo ante Unión La Calera por la fecha 26 Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Coquimbo Unido (@coquimbounidooficial)

16:39 - | Ya puedes seguir toda la previa y los detalles del partido junto a Cooperativa Deportes [Radio en vivo%uD83C%uDF99] ¡Súbele a la @Cooperativa, que puede ser un día histórico en el puerto "pirata"! Coquimbo Unido sale a consolidar el título ante Unión La Calera y lo vivimos junto a @ernestomatomato, @TPRIETORADIO, @patomunoz, @rgutierrezamora y todo nuestro equipo%u2026 pic.twitter.com/1bMeuc377O — Cooperativa (@Cooperativa) November 2, 2025

16:31 - | De acuerdo a lo informado por el medio Mi Radio, algunos establecimientos educacionales de Coquimbo iniciaron una campaña para ir el lunes a clases con ropa aurinegra Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mi Radio (@miradiols)

16:06 - | Actualmente hay cerca de 17.000 personas y se espera cerca de 18 mill, es decir a estadio lleno en el "Francisco Sánchez Rumoroso", según Cooperativa Deportes

15:54 - | Largas filas se resgistraron desde temprano en los diferentes sectores del Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" A tres horas del partido: Largas filas se registran afuera del Francisco Sánchez Rumoso. Coquimbo Unido tiene la primera chance de ser campeón. pic.twitter.com/6KW8oetsuW %u2014 Mi Radio (@MiRadiols) November 2, 2025

15:49 - | Así luce el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" a una hora y media del encuentro ante Unión La Calera Así está en coquimbo el ambiente..

Que envidia.

Equipo qlio que todo le resultó todoooo!!! ..%uD83E%uDD79%uD83E%uDD2C pic.twitter.com/27u7XX1K89 — Noelia_flaquita %u262D%u20E0 (@noelia_flaquis) November 2, 2025