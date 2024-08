Diego Sánchez aclaró la razón por la que Fernando Díaz no viaja junto al plantel de Coquimbo

Ante las especulaciones por la ausencia del director técnico de Coquimbo Unido, Fernando Díaz, en los viajes en bus para los partidos de visita, el arquero de los piratas, Diego Sánchez, descartó que la razón se deba a desencuentros con el entrenador y un posible quiebre en el plantel.

"No hay ni una chance de que el plantel esté dividido por el tema de que el Nano no viaje con nosotros. Es por un tema médico. Y si fuese así, que el quiera viajar aparte porque se le canta... Está bien. Uno en el bus ni pesca al técnico, no es esencial que esté o no esté. No es tema", aclaró el ex portero de Unión Española en diálogo con TNT Sports.

Sánchez acusó que eso fue un tema que se "inventó" debido a la irregularidad en el rendimiento del elenco pirata. "Cuando el equipo anda mal, comienzan a inventar estupideces. Es falso. Ya estamos viejos para eso. Es imposible que pase. En equipos en los que he estado yo, había entrenadores que no viajaban con nosotros y eso es normal", agregó.

Por último, sobre la espectante posición en la tabla del Campeonato Nacional a solo dos unidades de distancia del líder, el guardameta de 37 años sostuvo que "la gente está entusiasmada. Me impresiona el apoyo de la hinchada de Coquimbo. Te hacen sentir el cariño en la calle, donde estés, y en la cancha mínimo 5 o 6 mil personas por partido, y eso no es fácil, porque es gente de esfuerzo que se la juega por su equipo".

Coquimbo Unido visitará este viernes 16 de agosto, a partir de las 19:00 horas a Colo Colo en el Estadio Monumental, por la fecha 20 del Campeonato.