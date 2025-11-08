Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago12.0°
Humedad79%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

El increíble registro de Coquimbo Unido: Venció a todos los equipos de la Liga de Primera esta temporada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Logró este hito este sábado al vencer a Palestino, el único equipo que le faltaba

El increíble registro de Coquimbo Unido: Venció a todos los equipos de la Liga de Primera esta temporada
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Coquimbo Unido logró un increíble registro este sábado, tras el triunfo ante Palestino por 2-1 en el Estadio La Cisterna, ya que venció a todos los equipos de la Liga de Primera durante esta temporada.

A los "Piratas" solo les faltaba el triunfo ante los árabes, con los que habían empatado durante la primera rueda.

Gracias al gol en los minutos finales de Francisco Salinas, el cuadro dirigido por Esteban González sumó un nuevo hito en una temporada para la historia.

Además, el cuadro aurinegro alcanzó su victoria número 15 de forma consecutiva, quedando a un solo triunfo del registro de 16 triunfos que consiguió el "Ballet Azul" de Universidad de Chile entre los años 1963 y 1964.

Revisa el listado de victorias de Coquimbo Unido

Fecha 1

Viernes 14 de febrero

  • Deportes Iquique 0-3 Coquimbo Unido. Estadio Tierra de Campeones.

0-1: 3' Nicolás Johansen (COQ); 0-2: 84' Matías Palavecino (COQ); 0-3: 90+7' Nahuel Donadell (COQ)

Fecha 2

Sábado 22 de febrero

  • Coquimbo Unido 1-0 Universidad Católica. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

1-0: 62' Nicolás Johansen (COQ)

Fecha 3

Viernes 28 de febrero

  • Deportes Limache 1-2 Coquimbo Unido. Estadio "Nicolás Chahuán".

0-1: 22' Bruno Cabrera (COQ); 1-1: 39' Felipe Fritz (LIM); 1-2: 57' Sebastián Cabrera (COQ)

Fecha 6

Domingo 30 de marzo

  • Coquimbo Unido 2-1 Audax Italiano. Estadio Municipal "Francisco Sánchez Rumoroso".

1-0: 5' Franciso Salinas (COQ); 2-0: 90+2' Nicolás Johansen (COQ); 2-1: 90+6' Paolo Guajardo (AUD)

Fecha 10

Sábado 3 de mayo

  • Coquimbo Unido 2-0 O'Higgins. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

1-0: 52' Cecilio Waterman (COQ): 2-0: 75' Bruno Cabrera (COQ)

Fecha 11

Viernes 16 de mayo

  • Unión La Calera 0-1 Coquimbo Unido. Estadio "Nicolás Chahuán".

0-1: 80' Cecilio Waterman (COQ)

Fecha 13

Sábado 31 de mayo

  • Deportes La Serena 2-4 Coquimbo Unido. Estadio La Portada.

0-1: 13' Bruno Cabrera (COQ); 1-1: 16' Sebastián Gallegos (DLS); 1-2: 36' Matías Palavecino, de penal (COQ); 1-3: 77' Cecilio Waterman, de penal (COQ); 1-5: 89' Nahuel Donadell (COQ); 2-4: 90+6' Felipe Chamorro (DLS)

Fecha 14

Domingo 15 de junio

  • Coquimbo Unido 1-0 Universidad de Chile. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

1-0: 48' Manuel Fernández (COQ)

Fecha 15

Sábado 21 de junio

  • Unión Española 0-2 Coquimbo Unido. Estadio Santa Laura.

0-1: 42' Alejandro Azócar (COQ); 0-1: 87' Nicolas Johansen (COQ)

Fecha 16

Sábado 19 de julio

  • Coquimbo Unido 4-1 Deportes Iquique. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

1-0: 3' Juan Cornejo (COQ); 1-1: 45+3' Manuel Fernández, autogol (IQUI); 2-1: 65' Francisco Salinas (COQ); 3-1: 73' Cecilio Waterman (COQ); 4-1: 81' Cecilio Waterman (COQ)

Fecha 17

Domingo 27 de julio

  • Universidad Católica 0-3 Coquimbo Unido. Estadio Santa Laura.

0-1: 33' Benjamín Chandía (COQ); 0-2: 38' Salvador Cordero (COQ); 0-3: 82' Nicolás Johansen (COQ)

Fecha 18

Sábado 2 de agosto

  • Coquimbo Unido 2-1 Deportes Limache. Estadio Bicentenario "Francisco Sánchez Rumoroso".

0-1: 23' Daniel Castro (LIM); 1-1: 59' Cecilio Waterman (COQ); 2-1: 71' Nicolás Johansen (COQ)

Fecha 19

Domingo 10 de agosto

  • Cobresal 1-2 Coquimbo Unido. Estadio El Cobre.

0-1: 25' Cecilio Waterman (COQ); 1-1: 44' Diego Coelho, de penal (CSL); 1-2: 58' Sebastián Galani (COQ)

Fecha 20

Domingo 17 de agosto

  • Coquimbo Unido 2-1 Everton. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

1-0: 50' Manuel Fernández (COQ); 1-1: 59' Sebastián Sosa (EVE); 2-1: 68' Matías Palavecino (COQ)

Fecha 21

Sábado 23 de agosto

  • Audax Italiano 0-1 Coquimbo Unido. Estadio Bicentenario de La Florida.

0-1: 78' Sebastián Cabrera (COQ)

Fecha 22

Sábado 30 de agosto

  • Huachipato 0-1 Coquimbo Unido, Estadio Huachipato-CAP.

0-1: 2' Cecilio Waterman (COQ)

Fecha 23

Viernes 12 de septiembre

  • Coquimbo Unido 2-1 Ñublense. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

0-1: 68' Lorenzo Reyes (ÑUB); 1-1: 82' Nicolás Johansen (COQ); 2-1: 90+3' Pablo Calderón, autogol (COQ)

Fecha 24

Domingo 19 de octubre

  • Coquimbo Unido 1-0 Colo Colo, Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

1-0: 52' Bruno Cabrera (COQ)

Fecha 25

Domingo 26 de octubre

  • O'Higgins 0-1 Coquimbo Unido. Estadio El Teniente.

0-1: 46' Matías Palavecino (COQ)

Fecha 26

Domingo 2 de noviembre

  •  Coquimbo Unido 2-0 Unión La Calera. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

1-0: 20' Cecilio Waterman (COQ); 2-0: 75' Benjamín Chandía (COQ).

Fecha 27

Sábado 8 de noviembre

  • Palestino 1-2 Coquimbo Unido. Estadio La Cisterna.

0-1: 68' Alejandro Camargo (COQ); 1-1: 73' Junior Arias (PAL); 1-2: 84' Francisco Salinas (COQ)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada