El increíble registro de Coquimbo Unido: Venció a todos los equipos de la Liga de Primera esta temporada
Logró este hito este sábado al vencer a Palestino, el único equipo que le faltaba
Coquimbo Unido logró un increíble registro este sábado, tras el triunfo ante Palestino por 2-1 en el Estadio La Cisterna, ya que venció a todos los equipos de la Liga de Primera durante esta temporada.
A los "Piratas" solo les faltaba el triunfo ante los árabes, con los que habían empatado durante la primera rueda.
Gracias al gol en los minutos finales de Francisco Salinas, el cuadro dirigido por Esteban González sumó un nuevo hito en una temporada para la historia.
Además, el cuadro aurinegro alcanzó su victoria número 15 de forma consecutiva, quedando a un solo triunfo del registro de 16 triunfos que consiguió el "Ballet Azul" de Universidad de Chile entre los años 1963 y 1964.
Fecha 1
Viernes 14 de febrero
0-1: 3' Nicolás Johansen (COQ); 0-2: 84' Matías Palavecino (COQ); 0-3: 90+7' Nahuel Donadell (COQ)
Fecha 2
Sábado 22 de febrero
1-0: 62' Nicolás Johansen (COQ)
Fecha 3
Viernes 28 de febrero
0-1: 22' Bruno Cabrera (COQ); 1-1: 39' Felipe Fritz (LIM); 1-2: 57' Sebastián Cabrera (COQ)
Fecha 6
Domingo 30 de marzo
1-0: 5' Franciso Salinas (COQ); 2-0: 90+2' Nicolás Johansen (COQ); 2-1: 90+6' Paolo Guajardo (AUD)
Fecha 10
Sábado 3 de mayo
1-0: 52' Cecilio Waterman (COQ): 2-0: 75' Bruno Cabrera (COQ)
Fecha 11
Viernes 16 de mayo
0-1: 80' Cecilio Waterman (COQ)
Fecha 13
Sábado 31 de mayo
0-1: 13' Bruno Cabrera (COQ); 1-1: 16' Sebastián Gallegos (DLS); 1-2: 36' Matías Palavecino, de penal (COQ); 1-3: 77' Cecilio Waterman, de penal (COQ); 1-5: 89' Nahuel Donadell (COQ); 2-4: 90+6' Felipe Chamorro (DLS)
Fecha 14
Domingo 15 de junio
1-0: 48' Manuel Fernández (COQ)
Fecha 15
Sábado 21 de junio
0-1: 42' Alejandro Azócar (COQ); 0-1: 87' Nicolas Johansen (COQ)
Fecha 16
Sábado 19 de julio
1-0: 3' Juan Cornejo (COQ); 1-1: 45+3' Manuel Fernández, autogol (IQUI); 2-1: 65' Francisco Salinas (COQ); 3-1: 73' Cecilio Waterman (COQ); 4-1: 81' Cecilio Waterman (COQ)
Fecha 17
Domingo 27 de julio
0-1: 33' Benjamín Chandía (COQ); 0-2: 38' Salvador Cordero (COQ); 0-3: 82' Nicolás Johansen (COQ)
Fecha 18
Sábado 2 de agosto
0-1: 23' Daniel Castro (LIM); 1-1: 59' Cecilio Waterman (COQ); 2-1: 71' Nicolás Johansen (COQ)
Fecha 19
Domingo 10 de agosto
0-1: 25' Cecilio Waterman (COQ); 1-1: 44' Diego Coelho, de penal (CSL); 1-2: 58' Sebastián Galani (COQ)
Fecha 20
Domingo 17 de agosto
1-0: 50' Manuel Fernández (COQ); 1-1: 59' Sebastián Sosa (EVE); 2-1: 68' Matías Palavecino (COQ)
Fecha 21
Sábado 23 de agosto
0-1: 78' Sebastián Cabrera (COQ)
Fecha 22
Sábado 30 de agosto
0-1: 2' Cecilio Waterman (COQ)
Fecha 23
Viernes 12 de septiembre
0-1: 68' Lorenzo Reyes (ÑUB); 1-1: 82' Nicolás Johansen (COQ); 2-1: 90+3' Pablo Calderón, autogol (COQ)
Fecha 24
Domingo 19 de octubre
1-0: 52' Bruno Cabrera (COQ)
Fecha 25
Domingo 26 de octubre
0-1: 46' Matías Palavecino (COQ)
Fecha 26
Domingo 2 de noviembre
1-0: 20' Cecilio Waterman (COQ); 2-0: 75' Benjamín Chandía (COQ).
Fecha 27
Sábado 8 de noviembre
0-1: 68' Alejandro Camargo (COQ); 1-1: 73' Junior Arias (PAL); 1-2: 84' Francisco Salinas (COQ)