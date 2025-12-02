Esteban González y su futuro: Obviamente van a llegar ofertas, pero con tranquilidad

Esteban González, DT de Coquimbo Unido, habló tras el empate 1-1 con Universidad de Chile y abordó los acercamientos desde el fútbol mexicano para hacerse con sus servicios ad portas del fin de su contrato, apuntando a que la resolución de su futuro está por verse.

"Cuando uno hace una campaña buena, consigue un título, el primero en la institución y conseguido cuatro fechas antes, obviamente que van a llegar ofertas. Pero con tranquilidad, con tranquilidad", señaló en conferencia de prensa.

"Siempre he sido súper respetuoso del equipo donde estoy y queda el último partido para terminar el torneo después de un año muy hermoso. Estamos disfrutando todo lo que queda. Proyectarse más allá de esto; no es el momento", sumó.

En ese sentido, agregó que "el tema individual se ve una vez que termine el torneo. Yo no voy a colocar mis objetivos individuales, personales, por sobre lo colectivo; sería una falta de respeto que yo hablara en este minuto teniendo (por delante) un partido tan importante para terminar las 30 fechas".

Por otro lado, se le consultó sobre la racha histórica de victorias consecutivas en la que Coquimbo acabó igualado con el "Ballet Azul": "Hoy se cumple un mes desde nuestro objetivo principal y la verdad que estamos muy contentos. La verdad que el récord para nosotros nunca estuvo en discusión".

González reiteró que "sí era importante a lo mejor en lo externo, como un objetivo secundario, pero la verdad el equipo cumplió el objetivo más importante hace un mes".

De todas maneras, el DT valoró: "Siempre hay una motivación intrínseca de los jugadores y quedó demostrado. No es fácil competir después de un título, que te queden cuatro partidos, y este equipo sigue compitiendo".

El técnico campeón aprovechó para destacar nuevamente a su plantel y que "sinceramente, no queremos que termine este lindo sueño. Cualquier sueño que hayamos tenido antes nos quedamos cortos porque la verdad ha sido maravilloso todo lo que estamos viviendo".

Respecto al partido en Santa Laura, González también abordó las interrupciones por pirotecnia: "Nosotros en algún minuto temíamos lo que podía pasar con Diego (Sánchez) porque él estaba de espalda a las bengalas. Nosotros solamente venimos a cumplir, queremos hacer un buen espectáculo, queríamos disfrutar el partido, los jugadores también se lo merecían, pero lamentablemente terminamos hablando de otras cosas que no son ni siquiera futbolísticas ni tácticas".

"Por supuesto, había un clima complicado. Las localías son muy importantes, pero habían muchos antecedentes previos a este encuentro, por eso los dos encuentros que tuvimos fueron friccionados", agregó sobre el partido contra la U.