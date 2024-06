Fernando Díaz: Sería una locura que Cabral juegue en otro equipo chileno

El entrenador de Coquimbo Unido, Fernando Díaz, se refirió a la situación que atraviesa una de las figuras de su equipo, el volante Luciano Cabral, quien es pretendido por varios clubes de cara al segundo semestre.

Según contó a Cooperativa Deportes, el exjugador de Argentinos Juniors "me contó algunas situaciones que habían pasado, algunas conversaciones que había tenido con el club, con otro agente, con su representante, con un representante del club también o exrepresentante del club, me contó varias cosas".

"También -me contó- que existía una o dos posibilidades, que tenía que esperar a su representante para ver cuáles eran las reales opciones y también me dijo algunas situaciones de nuestro club, de Coquimbo, que yo las transmití; entonces después tuvieron una conversación con él para ofrecer algunas situaciones, pero después de eso me dijo Luciano que se iba a dar estos días para determinarlo" continuó.

Explicó que la decisión del futuro es algo que "tiene que determinar él con su familia y su representante".

La recomendación a Cabral

El técnico de los "piratas" también dedicó palabras a qué recomienda para el futuro de Cabral.

"Un jugador que tiene 29 años tiene que asegurar su futuro. El tiene 29 años y ya no puede esperar", dijo a nuestra emisora.

"Lo que sí yo le recomendé, es que él, si se va, sería una locura que juegue en otro equipo chileno, que se vaya al extranjero, y cuando me enteré de las posibles opciones era que en lugar de que los seis meses que tenga que esperar en algún club para llegar al equipo mexicano, si es que se da eso, lo que más le conviene es jugar en Coquimbo", indicó.

Esto, porque según Díaz, Cabral "ya conoce, la gente lo quiere, él va a seguir rindiendo, entonces el equipo que lo compró lo va a seguir mirando y lo va a seguir mirando en el top, pero si se va a otro equipo es empezar de nuevo y no le asegura que tenga el rendimiento que va a tener acá; aunque lo hayan comprado, lo miran con otros ojos si anda mal".