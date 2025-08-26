Manuel Fernández y el liderato de Coquimbo: Queda demasiado y hacerse ilusión no serviría de nada

Manuel Fernández, defensor de Coquimbo Unido, conversó esta jornada en una entrevista con Cooperativa Deportes respecto al presente que tiene líder a su equipo en la Liga de Primera con doce puntos sobre su escolta, asegurando que se mantienen tranquilos pese a la diferencia.

"Los números están, pero trabajamos día a día pensando en el rival de turno para cuando tengamos que cerrar cuentas al término del torneo. Queda demasiado todavía y hacerse mucha ilusión no serviría de nada, en caso de que de que no se dé", comenzó mencionando.

Seguido a ello, el zaguero nacionalizado reiteró: "Dependemos de nosotros únicamente. Tenemos los pies sobre la tierra porque no pensamos más allá, sino que ahora, ya miramos de lleno en lo que es (la visita a) Huachipato".

Posteriormente, "Toto" Fernández aprovechó de referirse a la crítica de Cristian Zavala por la falta de nominados del líder en La Roja: "No soy de meterme mucho, pero encuentro que tiene razón porque el equipo está en un muy buen momento".

"Hay jugadores que están desequilibrando un montón. Como dijo Cristián, tanto (Sebastián) Galani como (Francisco) Salinas, e incluso él mismo que también lleva unas fechas con nosotros. Todos sabemos la clase de jugador que es", expresó.

Finalmente, Fernández cerró el tema diciendo: "Bueno, me parece que el entrenador (Nicolás Córdova) que está tendrá sus razones".