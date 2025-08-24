Resumen: Coquimbo aumentó su ventaja como líder de la Liga de Primera

Coquimbo Unido se afianzó como líder de la Liga de Primera luego de sumar un triunfo clave ante Audax Italiano por 0-1 y sacarle así 12 puntos de ventaja a Universidad de Chile, su más cercano contendiente y que esta semana no jugó.

El elenco pirata dejó prácticamente fuera de carrera por el título al cuadro de colonia gracias al solitario gol de Santiago Cabrera, en pleno segundo tiempo.

Así, el conjunto adiestrado por Esteban González llegó a los 50 puntos, 12 más que la U, que pidió suspender su partido ante Everton luego de los hechos de violencia registrados en Buenos Aires por Copa Sudamericana.

En otro partido destacado de la jornada, Universidad Católica tuvo un debut triunfal en el Claro Arena al vencer por 2-0 a Unión Española gracias a las anotaciones de Fernando Zampedri y del venezolano Eduard Bello en un resultado que afianzó a los cruzados en zona de clasificación a Sudamericana y a los hispanos aún más complicados con el descenso.

Mientras que Palestino enredó dos puntos en su objetivo de mantenerse al paso del líder al igualar sin goles ante Colo Colo en un resultado que también dejó a los albos, que se mantienen fuera de la zona de clasificación a copas internacionales.

Limache, en tanto, igualó 2-2 con O'Higgins y sumó un punto de oro en su afán por salir de la parte baja.

Mientras que Cobresal superó por 1-0 a Unión La Calera para afianzarse en la disputa por llegar a torneos sudamericanos.

Por su parte, Huachipato superó a La Serena por 0-2 y también se instaló en la pugna por volver a un torneo internacional.

En el cierre de la fecha, Ñublense superó por 0-2 a Iquique y se sumó a la lucha por llegar a Sudamérica, dejando al cuadro nortino aún más complicado con el descenso.

Los resultados de la fecha 21

Tabla de posiciones

Goleadores

La programación de la fecha 22

Jueves 28 de agosto

Everton vs. Deportes La Serena, 19:00 horas. Estadio Sausalito.

Viernes 29 de agosto

Unión La Calera vs. Palestino, 19:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán Nazar".

Sábado 30 de agosto

Huachipato vs. Coquimbo Unido , 12:30 horas. Estadio Huachipato-CAP.

, 12:30 horas. Estadio Huachipato-CAP. O'Higgins vs. Audax Italiano , 15:00 horas. Estadio El Teniente.

, 15:00 horas. Estadio El Teniente. Universidad Católica vs. Cobresal , 17:30 horas. Estadio Claro Arena.

, 17:30 horas. Estadio Claro Arena. Deportes Iquique vs. Deportes Limache, 20:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Domingo 31 de agosto

Colo Colo vs. Universidad de Chile , 15:00 horas. Estadio Monumental.

, 15:00 horas. Estadio Monumental. Ñublense vs. Unión Española, 18:30 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2026:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte tercero en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 3.

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte séptimo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 4.

El cuarto cupo para la Copa Libertadores, CHILE 4, se encuentra reservado para el campeón de la Copa Chile.

Si el campeón de la Copa Chile clasifica a la Copa Sudamericana, quedará clasificado para la Libertadores, llenándose los cupos de clasificación a la Sudamericana por los clubes que correspondan de acuerdo con el artículo 86.

Si el Campeón de la Copa Chile clasifica a la Libertadores como CHILE 1, 2 o 3, el cupo CHILE 4 será ocupado por el otro finalista de la Copa Chile.

Sin embargo, si el otro finalista de la Copa Chile también estuviere clasificado como CHILE 1, CHILE 2 o CHILE 3 a la Libertadores, ocuparán el CHILE 3 y CHILE 4 de dicha competencia los que hubieren obtenido el tercer y cuarto lugar del Campeonato regulado por estas Bases, clasificando a la Sudamericana los clubes que resultaren enlos lugares 5° al 8° en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases.