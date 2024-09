Cristiano Ronaldo fue homenajeado por sus 900 goles en empate de Al Nassr y Al Ahli

El portugués Cristiando Ronaldo fue homenajeado este viernes por sus 900 goles en su carrera profesional, en la antesala del empate 1-1 que protagonizó su equipo Al Nassr ante Al Ahli en la liga de Arabia Saudita.

En la cancha del King Saud University Stadium, Cristiano recibió una camiseta de Al Nassr con el número 900 en la espalda y la palabra GOAT (Greatest of all time - El mejor de la historia) encima del dorsal.

Además, el club y su hincha le dedicaron un lienzo en las gradas, por su hito, que logró jugando con su selección el pasado 6 de septiembre, cuando marcó el gol 900 de su carrera ante Croacia.

Al Nassr fans are the BEST 💛#CristianoRonaldo pic.twitter.com/cW3NQgRZv8