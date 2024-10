[VIDEO] Cristiano tuvo gran gesto con fanático que entró a la cancha para tomar una selfie

El delantero portugués Cristiano Ronaldo tuvo un gran gesto con un hincha que saltó a la cancha para sacarse una selfie con su ídolo, posando y haciendo esperar a la seguridad del estadio para que pudiera sacar la foto.

El delantero fue sustituido al minuto 63 del encuentro ante Polonia en la Nations League, pero antes de salir se tomó el tiempo de posar junto al fanático, pidiendo un segundo a la seguridad del Estadio Nacional de Varsovia.

Cristiano Ronaldo told security to wait so he could take a picture with a fan 📸 pic.twitter.com/Df7Ii7zyCc — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 12, 2024

Cristiano Ronaldo telling the security to allow the fan take a picture with him. ❤️ pic.twitter.com/84AxURxAVb

— Shamim Sports. (@ShamimSports) October 12, 2024

