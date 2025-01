[VIDEOS] Así reaccionó Cristiano Ronaldo a nuevos cánticos de "Messi, Messi" en Arabia

Cristiano Ronaldo reaccionó a los canticos del público en su contra en el partido de visita de Al Nassr frente a Al Raed.

El delantero portugués hizo gestos de "suban el volumen" y "no los escucho" frente al público que gritaba "Messi, Messi" en Arabia.

Revisa el momento a continuación:

🥶🤫 Cristiano Ronaldo reacs to Al Raed fans chanting MESSI’s name 👀 [X99i3 on X] pic.twitter.com/xV6tIx21vW

Soon to be 40-year-old Ronaldo's reaction to "Messi, Messi" chants from the fans.pic.twitter.com/DGjTPfMCcf