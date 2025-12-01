Deportes Concepción anunció récord de público para el duelo con Cobreloa
Será el encuentro con más espectadores en la historia de la categoría de plata.
La ilusión por la campaña de Deportes Concepción en la liguilla del Ascenso ya se empieza a sentir y durante este lunes el cuadro penquista anunció un récord histórico de público para la final de ida ante Cobreloa en el "Ester Roa Rebolledo".
El partido programado para este miércoles 3 de diciembre a las 20:00 horas (23:00 GMT) ya tiene 28 mil entradas vendidas para público local y, según el comunicado compartido por la propia institución, restan que se vendan las últimas 500 para ocupar la Galería Sur.
Con esto, el cuadro "lila" superaría su propio registro de 20 mil espectadores que se contabilizaron en la semifinal de ida contra Deportes Copiapó y que le valió ser el partido con más gente dentro de la categoría de plata.
Además de esto, Deportes Concepción sobrepasará el registro que tiene el viejo estadio Calvo y Bascuñán, donde Deportes Antofagasta derrotó 1-0 a Everton ante la mirada 20.045 controlados que vieron como el elenco "puma" fue campeón de la división un 16 de junio de 2011.
¡𝑻𝒆𝒏𝒅𝒓𝒆𝒎𝒐𝒔 𝒓𝒆́𝒄𝒐𝒓𝒅 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐́𝒓𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒖́𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑪𝒂𝒎𝒑𝒆𝒐𝒏𝒂𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑨𝒔𝒄𝒆𝒏𝒔𝒐! 🙌🏻 En menos de 24 horas 2️⃣8️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ personas han adquirido entradas para la final ante Cobreloa.— Deportes Concepción (@elconce_cl) December 1, 2025
