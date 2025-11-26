Deportes Concepción festejó el triunfo sobre Copiapó ante 20 mil hinchas en el "Ester Roa"
Deportes Concepción contó con más de 20 mil hinchas en el "Ester Roa", donde venció 1-0 a Deportes Copiapó y sacó ventaja en la llave de ida por la liguilla del Ascenso. Joaquín Larrivey anotó el tanto que marcó las diferencias desde el punto penal.
