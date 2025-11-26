Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago13.3°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Deportes Concepción festejó el triunfo sobre Copiapó ante 20 mil hinchas en el "Ester Roa"

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Deportes Concepción contó con más de 20 mil hinchas en el "Ester Roa", donde venció 1-0 a Deportes Copiapó y sacó ventaja en la llave de ida por la liguilla del Ascenso. Joaquín Larrivey anotó el tanto que marcó las diferencias desde el punto penal.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados