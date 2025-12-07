Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liguilla de Promoción

Cobreloa y Deportes Concepción definen el segundo ascenso a Primera División

Ambos elencos llegan igualados 1-1 a la revancha en Calama.

Este domingo, Cobreloa y Deportes Concepción se citan en el Estadio Zorros del Desierto para la revancha por la final de la liguilla por el Ascenso, donde se definirá quien acompañará a Universidad de Concepción el próximo año en Primera División.

Sigue el partido junto a Cooperativa.cl.

0-1: 34' Nelson Sepúlveda (CON); 0-2: 52' Joaquín Larrivey (CON); 1-2: 79' Gustavo Gotti (COB); 2-2: 85' Alvaro Delgado (COB); 2-3: 90+6' Nelson Sepúlveda (CON)

 

