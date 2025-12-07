Síguenos:
Marcador Virtual: Cobreloa vs. Deportes Concepción
Marcador
Ficha
Liguilla de Ascenso
Final, Vuelta
Estadio Zorros del Desierto
07/12/2025, 20:15 hrs.
Cobreloa
DT:
César Bravo
-
-
-
Árbitro: Diego Flores
Deportes Concepción
DT:
Patricio Almendra
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Campeonato
Liguilla de Ascenso
Fecha y hora
07/12/2025, 20:15 hrs.
Lugar
Estadio Zorros del Desierto
Árbitro
Diego Flores
Alineaciones
Cobreloa
Deportes Concepción
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Cobreloa
Deportes Concepción
Tarjetas Amarillas
Cobreloa
Deportes Concepción
Tarjetas Rojas
Cobreloa
Deportes Concepción
