Deportes Concepción festejó su ansiado retorno a Primera tras vencer a Cobreloa en Calama
Deportes Concepción vuelve a reencontrarse con la Primera División después de 17 años de ausencia. El conjunto "lila" se impuso por 2-3 ante Cobreloa en Calama y con un global de 3-4 confirmó su ascenso en el Zorros del Desierto.
