Con lleno total en Collao: El empate de Concepción y Cobreloa en la final de la liguilla

Publicado:
Bajo un increíble margen de 29 mil espectadores controlados en el "Ester Roa", Deportes Concepción y Cobreloa igualaron 1-1 en el duelo de ida por la final de la liguilla del Ascenso. Ariel Cáceres abrió la cuenta para los locales e Iván Ledezma igualó para dejar la llave abierta hasta el próximo domingo en Calama.

