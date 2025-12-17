Jorge Henríquez será refuerzo de Deportes Concepción para la temporada 2026

El volante Jorge Henríquez llegó a acuerdo con Deportes Concepción para convertirse en refuerzo para la temporada 2026, en donde el cuadro lila hará su regreso a Primera División.

Según información de Cooperativa Deportes, el jugador de 31 años logró un acuerdo con la dirigencia del cuadro penquista, dejando Cobresal después de una temporada.

El volante disputó 31 partidos con los mineros y anotó 11 goles en la temporada 2025.

Henríquez, no obstante, se perderá los tres primeros partidos con Deportes Concepción en la Liga de Primera 2026, ya que arrastra una dura sanción del Tribunal de Disciplina de la ANFP, por una grave expulsión en el último partido de la temporada, entre Cobresal y Ñublense.