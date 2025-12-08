Larrivey y ascenso de Deportes Concepción: Es un sueño hecho realidad

Después de la agónica victoria y ascenso de Deportes Concepción 3-2 ante Cobreloa por la vuelta de la final de la Liguilla, el delantero argentino Joaquín Larrivey, autor del segundo tanto lila destacó en medio de los festejos que "esto es un sueño hecho realidad".

"Estoy muy emocionado, el fútbol no deja de darme alegrías, estoy orgulloso y feliz de ser parte de este proceso y que merecíamos el ascenso. Fue un partidazo y por suerte nos pudimos quedar nosotros (con el triunfo)", indicó a TNT Sports.

"Cuando arrancó la liguilla, hicimos unos partidos excelentes muy buenos para arriba, con pasajes de muy buen fútbol, pero nos repusimos en momentos clave. Le dimos vuelta el partido a Antofagasta, resistimos de visita", repasó.

"Bati" continuó el recuento recordando que "en Copiapó parecía que el resultado era corto e hicimos un partidazo de visita, nos quedó el sabor a poco con el empate con Cobreloa y hoy hicimos un gran primer tiempo, después se vinieron ellos, pero hasta el 2-0 era un partido super controlado".

El trasandino destacó que "los hinchas de Concepción son los que más me emocionan, me siento muy querido, valorado, por su gente y la directiva. El Pato Almendra me dio una confianza extraordinaria.