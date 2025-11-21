Síguenos:
Con el "Tomate Mecánico": Limache hizo "arengazo" para el crucial duelo ante Unión Española

Deportes Limache enfrenta una verdadera final ante Unión Española este viernes en un duelo de rivales directos por evitar el descenso. En la previa del cotejo en Quillota, a jugarse a las 20:00 horas, los hinchas "cerveceros" y el propio "Tomate Mecánico" realizaron un "banderazo en el Estadio Municipal "Angel Navarrete Candia".

