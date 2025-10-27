Víctor Rivero: Con esta actitud estaremos más cerca de mantener la categoría y del sueño internacional

El director técnico de Deportes Limache, Víctor Rivero se refirió al arduo trabajo de su equipo en el empate 2 a 2 contra Colo Colo y el trabajo pendiente que tiene sobre el final de la temporada, luchando por la permanencia y disputando la final de la Copa Chile.

Respecto al desarrollo del partido y el manejo de su equipo, Rivero declaró que: "Creo que incluso si no hubiéramos sumado era un resultado positivo. Sometimos al rival con fútbol y eso es lo que necesita el equipo".

"No nos habíamos levantado de un 2-0 este año y el equipo va ganando en confianza y carácter. Con esta actitud estaremos más cerca de mantener la categoría y del sueño internacional (ir a la Copa Sudamericana)", añadió.

"Todos los partidos que vienen son finales. Siempre el equipo compite y muestra esta actitud de sobreponerse, estábamos jugando con un equipo que también tiene la necesidad de ganar", sostuvo sobre el duro desafío de la jornada.

Además, Rivero habló sobre la lucha por la permanencia: "La idea es sumar la mayor cantidad de puntos, fue importante los puntos que enredados los rivales directos. La presión la tenemos 5 equipos y esos nos permite jugar con una mayor soltura y después del receso que hubo el equipo descomprimió un poco la presión".

"Nos sirvió mucho llegar a la final de Copa Chile porque hemos ido ganando confianza y hay que seguir de la misma forma", argumentó sobre el momento del equipo.

El próximo duelo del elenco de la Región de Valparaíso será contra Palestino el lunes 3 de noviembre a las 19:00 horas (22:00 GMT)