Carlos Heller: El fútbol me sigue gustando mucho, en una de esas me verán otra vez

Carlos Heller, empresario y expresidente de Azul Azul, rompió el silencio tras su alejamiento del fútbol y evidenció su pasión por el deporte, sin descartar un regreso al rol de dirigente en algún club.

"El fútbol me sigue gustando mucho, me encantaría volver en algún minuto. Por ahí me han pedido que tome Iberia nuevamente, que está pasando por un muy mal momento aquí en Los Ángeles", señaló al diario digital Sabes.

"Iberia, hasta hoy, está día a punto de descender a la Tercera B, que sería muy penoso. En una de esas me verán por ahí otra vez en el fútbol nuevamente", sumó.

Heller recordó su ciclo a la cabeza de la concesionaria de Universidad de Chile entre 2014 y 2019: "Conmigo en el 2017 fue la última vez que fuimos campeones con Guillermo Hoyos. Nostalgia me baja todos los fines de semana cuando juega la U. La verdad para ser sincero no he vuelto nunca más al estadio desde que renuncié aquí en Concepción, pero siento nostalgia cuando lo sigo por televisión".

"Algún día me gustaría volver a ver a la Universidad de Chile y pronto voy a volver al estadio", añadió.

Sobre la actualidad de los azules, el empresario, también seguidor del rally, expresó que "a Gustavo (Alvarez) se le nota una tranquilidad y eso es importante. Se la traspasa a los jugadores y yo creo que es un técnico que tiene mucho futuro".