Corte de Apelaciones rechazó recurso de Clark contra la CMF por compra de acciones de Azul Azul

Este miércoles, la Corte de Apelaciones le dio un duro revés judicial a Michael Clark al rechazar el recurso de nulidad que presentó el dirigente para revertir resolución dictada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a raíz de la adquisición de la mayoría accionaria de Azul Azul, concesionaria a cargo del club Universidad de Chile en sus ramas de fútbol profesional.

El ente regulador sancionó al mandamás del cuadro laico y los instó a subsanar presuntas irregularidades tras intentar adquirir por medio de Antumalal Limitada la participación restante que la liquidada Sartor AGF dejó en el fondo de inversión Tactical Sports, quien tiene en su poder el control de Azul Azul.

De acuerdo con la CMF, la operación se debió realizar bajo los parámetros de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), lo cual no se cumplió.

Según información de La Tercera, la Cuarta Sala del tribunal de Alzada respaldó el actuar del organismo financiero, argumentando que "la estructura utilizada por Clark, aunque legal en su forma, no podía ser utilizada como un atajo para evitar la obligación de ofrecer a todos los accionistas minoritarios la oportunidad de vender sus acciones bajo las mismas condiciones, que es la esencia y el propósito de una OPA".

El citado medio añadió que "el fallo no impuso costas a Clark por considerar que tuvo 'motivos plausibles para litigar'. La decisión consolida la potestad supervisora de la CMF y envía un mensaje al mercado sobre los límites de las estructuras indirectas de control".