Atlético Mineiro oficializó fin del contrato de Eduardo Vargas

El club brasileño Atlético Mineiro hizo oficial en sus redes sociales el término de contrato con el delantero chileno Eduardo Vargas.

A través de un posteo en X, el club manifestó que "en el final de contrato, Eduardo Vargas no será más jugador del 'Galo'".

"En el club desde el 2020, el chileno participó de las conquistas de 4 Campeonatos Mineiros, 1 Brasileirao, 1 Copa de Brasil y 1 Supercopa", apuntaron.

"Con nuestra camiseta, fueron 167 partidos y 33 goles anotados", complementaron.

Vargas aportó el descuento en la final de Copa Libertadores que Atlético Mineiro perdió 3-1 ante Botafogo.

