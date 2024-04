Así quedaron las llaves para las semifinales de la Europa League

Tras el final de los cuartos de final, la Europa League 2023/24 conoció a las parejas para su etapa semifinal, con atractivos duelos en busca de un puesto en el partido consagratorio.

AS Roma dejó en el camino a AC Milán con global de 3-1 luego de vencer 2-1 en la vuelta. En tanto, Liverpool quedó fuera con un 1-0 insuficiente para revertir la llave contra Atalanta (3-1 final).

Además, Bayer Leverkusen avanzó con un agónico 1-1 contra West Ham que mantuvo su invicto y pasó con resultado total de 3-1 y Olympique de Marsella tumbó a Benfica 4-2 en penales tras una serie de 2-2.

De esta manera, los enfrentamientos de semifinales quedaron conformados de la siguiente manera:

Los partidos de ida se jugarán el jueves 2 de mayo y las revanchas tendrán lugar el jueves 9. Todos los juegos serán a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT).

