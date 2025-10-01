Betis de Pellegrini buscará ante Ludogorets su primer triunfo en la Europa League

Este jueves 2 de octubre, Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, enfrentará a Ludogorets de Bulgaria por la segunda fecha de la Europa League, con la misión de sumar como visitante para no quedar rezagado de forma temprana.

Los sevillanos en el debut continental empataron 2-2 contra Nottingham Forest en La Cartuja, mientras que en su más reciente partido vencieron por 2-0 a Osasuna por la liga española.

En la antesala del compromiso en tierras búlgaras, Pellegrini se refirió a una posibilidad de dirigir a La Roja en el futuro, pero reafirmó que su situación contractual está en pleno desarrollo y que actualmente su foco es Betis.

Ludogorets, en tanto, derrotó a Malmo en Suecia por 2-1 en la primera jornada de Europa League y luego se impuso a Montana por 3-0 en el torneo local, donde es tercero a dos puntos del líder Levski Sofia y con un partido menos.

El encuentro está programado para las 13:45 horas de Chile (16:45 GMT) en el Huvepharma Arena de Razgrad.

El encuentro se emitirá por ESPN y Disney+. También podrás seguir el resultado del cotejo en Cooperativa.cl.