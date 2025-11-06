Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

Betis de Pellegrini puso fin al invicto de Lyon y escaló en la Europa League

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La escuadra del "Ingeniero" dejó los tres puntos en casa para dar un buen salto en la tabla.

Betis de Pellegrini puso fin al invicto de Lyon y escaló en la Europa League
 EFE
Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, aprovechó su condición de local para cortar la racha de Olympique de Lyon con un 2-0 que también le permitió ganar terreno en la tabla de posiciones de la Europa League, tras la cuarta fecha de su fase de liga.

Los "verderones" hicieron gala de efectividad en la primera mitad con dos golpes casi seguidos. Abde Ezzalzouli abrió la cuenta a los 29' con una oportuna aparición sobre el área chica.

Poco después, a los 35', el brasileño Antony aumentó con una gran definición por encima del arquero Dominik Greif. El sudamericno incluso pudo repetir luego de algunos minutos, pero no pudo concretar.

La escuadra sevillana administró el resultado en La Cartuja y celebró el valioso triunfo y los tres puntos.

Betis subió al noveno lugar, justo por detrás de la zona de clasificación directa a octavos de final, con las mismas ocho unidades de Viktoria Plzen, que cedió puntos con un 0-0 ante Fenerbahce. Más arriba, con solo un punto de ventaja, quedó Lyon.

Sobre el conjunto galo, vio truncada la cosecha perfecta que tenía en el torneo, por lo que el Midtjylland de Darío Osorio es el único equipo que ha ganado todos sus partidos hasta el momento.

Ahora Betis tendrá que pensar en la visita a Valencia por la liga española este fin de semana. En concreto, jugarán el domingo 9 de noviembre a las 14:30 horas de Chile (17:30 GMT).

Olympique de Lyon, en tanto, enfrentará al poderoso Paris Saint Germain por la Ligue 1 ese mismo día, pero a las 16:45 (19:45 GMT).

