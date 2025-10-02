Betis de Pellegrini venció a Ludogorets y sumó su primer triunfo en la Europa League

En el marco de la segunda jornada de la fase de liga de Europa League, Real Betis sumó su primera victoria en la competencia tras vencer por 2-0 de visita a Ludogorets.

En un primer tiempo trabado, el equipo de Manuel Pellegrini abrió el marcador tras una gran definición de Giovani Lo Celso a los 31', con el cual el elenco español se fue con ventaja al descanso.

En el complemento, los dirigidos por el chileno lograron incomodar a los locales que salieron en busca del empate y en el 53', tras un centro de Junior Firpo, Francisco Hidalgo marcó un autogol para sentenciar el 2-0 del equipo sevillano.

Con este resultado, Real Betis alcanzó las 4 unidades con dos partidos jugados, mientras que Ludogorets se quedó con 3 puntos.

Ahora, Pellegrini deberá preparar el próximo partido en el cual su equipo se enfrentará a Espanyol, el domingo a las 13:30 (16:30 GMT) por la fecha 8 de La Liga.