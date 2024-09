Darío Osorio debutó por Europa League con un golazo en el empate de Midtjylland

El "Viejo Continente" vivió el inicio de la fase de liga de la Europa League, con un estreno goleador de Darío Osorio junto a Midtjylland, que igualó 1-1 contra Hoffenheim con una anotación del chileno.

La contienda disputada en Dinamarca tuvo un reñido trámite que incluyó llegadas para ambos lados, aunque con problemas para encontrar claridad y espacios en los últimos metros para buscar a portería.

Sobre el cierre del primer tiempo, a los 42', el hijuelense sacó un notable disparo desde fuera del área para mover el marcador y hacer inútil la volada del guardameta alemán Oliver Baumann.

Osorio trató de inquietar nuevamente en su rol de puntero, pero lo parejo del encuentro mantuvo la cuenta sin modificaciones, aunque Midtjylland desperdició un par de opciones inmejorables para aumentar su ventaja y respirar con tranquilidad.

La acción del seleccionado chileno terminó al minuto 74, cuando fue reemplazado por Valdemar Andreasen.

Hoffenheim mantuvo la tranquilidad pese al resultado en contra y su paciencia dio frutos. A los 89' Max Moerstedt, ingresado desde la banca, igualó para la visita con una contorsión en el área, a pocos metros del arco.

⚽️GOAL🇪🇺 | Midtjylland 1-1 Hoffenheim | Max Moerstedt



He is only 18pic.twitter.com/WrauE1SmOm